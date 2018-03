Botafogo terá Dill contra a Portuguesa Apesar de o Botafogo estar na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, sua diretoria acredita na fidelidade dos torcedores. Tanto que, na reforma do Caio Martins, criou 16 camarotes para melhor atendê-los. Mas, para adquiri-lo é preciso desembolsar R$ 16 mil, o que daria em média cerca de R$ 850,00 por jogo, caso o Alvinegro chegue no quadrangular final da competição. Na partida deste sábado contra a Portuguesa, às 16h, seis destes camarotes estarão ocupados por fanáticos que se dispuseram a pagar este alto valor. No pacote adquirido, o torcedor tem direito a assistir 13 jogos garantidos. Dois já foram realizados: um pela Copa do Brasil (o Botafogo foi eliminado pelo Goiás) e o outro pelo Brasileiro (empate com o Avaí-SC, por 1 a 1). Os 11 restantes também referem-se à primeira fase da Série B. Caso o Alvinegro se classifique, serão mais três partidas. Chegando no quadrangular decisivo, mais três. O Campeonato Carioca de 2004 também está incluso, mas ainda não há estimativa do número de partidas desta competição. Com 10 lugares (há cadeiras) e banheiro privativo, os camarotes recebem um tratamento especial da rede de fast-food que patrocina o Botafogo. Mas o torcedor tem que pagar pelo serviço. Pelo menos, podem se contentar com duas vagas no estacionamento dentro do estádio. E terão preferência em caso de uma possível renovação do pacote ao término do Estadual de 2004. Para a partida de amanhã, o técnico Levir Culpi vai poder contar com o atacante Dill. O jogador está recuperado de dores musculares e formará a dupla de ataque com Leandrão. O treinador cobrou uma boa atuação da equipe em casa, fato que ainda não aconteceu após a reforma do Caio Martins. "Como ainda não vencemos no Caio Martins, uma vitória sobre a Portuguesa vai deixar a torcida confiante no potencial da equipe", disse o treinador, frisando que a técnica não é o suficiente para seu time superar o adversário. "Já vimos que na Série B não basta somente a parte técnica, tem de jogar também com raça, com o coração".