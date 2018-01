Botafogo terá dois desfalques O técnico do Botafogo, Dé, tem dois problemas para o clássico de domingo com o Fluminense, pela Taça Rio: os jogadores Fábio Augusto e Taílson estão contundidos e devem desfalcar o time. Hoje o presidente do clube, Mauro Ney Palmeiro, disse estar irritado com o fato de Flamengo x Maduraria jogarem no Caio Martins, estádio que vem sendo utilizado pelo Botafogo. Para Palmeiro, a capacidade de 8 mil pessoas no Caio Martins pode ser insuficiente para a torcida do Flamengo, o que, em sua opinião, pode causar tumultos. Na verdade, ele teme que haja algum tipo de dano físico ao estádio.