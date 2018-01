Botafogo terá Edgar contra o Paulista O técnico do Botafogo, Levir Culpi, recebeu duas notícias hoje. A primeira o deixou mais tranqüilo para a partida contra o Paulista, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edgar, recuperado de dores na coxa, retorna ao time. Com isso, o treinador terá a zaga titular contra a equipe de Jundiaí. Sandro já estava confirmado. Em contrapartida, Levir pode perder o meia Gedeil. O jogador sofreu uma torção no joelho direito e será submetido a um exame de ressonância magnética para avaliar a gravidade da contusão. Apesar de não ser titular, o atleta é uma das opções que o treinador gosta de utilizar no segundo tempo dos jogos.