Botafogo terá esquema cauteloso Com um prazo para deixar o cargo de técnico do Botafogo - o fim do Campeonato Carioca -, Sebastião Lazaroni fará mudanças na equipe para a próxima partida, contra o Remo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O treinador deve escalar um equipe cautelosa, com três volantes, apesar de o time precisar vencer para passar à próxima fase. Machucado, o meia Alexandre Gaúcho desfalca a equipe e será substituído pelo ex-júnior Geraldo, que será o jogador responsável pela criatividade do meio-de-campo. Ao seu lado, estarão os volantes Júnior, Reidner e Marcelinho Paulista. No ataque, o treinador não poderá contar com os titulares Rodrigo e Donizete, considerado a principal figura do time.