Botafogo terá Estevez contra a Ponte O atacante argentino Raúl Estevez, recém-contratado, será a grande novidade do Botafogo para o confronto contra a Ponte Preta, domingo, no Estádio Caio Martins, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, ex-Boca Juniors, teve sua situação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde de terça-feira. O técnico Mauro Galvão não escondeu a satisfação de poder escalá-lo. "Ele se movimenta bastante e está treinando muito bem. Tem experiência internacional e será útil para o Botafogo", declarou Mauro Galvão, que formará o ataque alvinegro com Raúl Estevez e Luizão. Para essa partida, o treinador manterá o esquema com três zagueiros. Durante o coletivo de hoje, Sandro se machucou e cederá lugar para Gilmar, que não vinha sendo utilizado no Brasileiro. Um dos destaques do Botafogo na Série B do ano passado, o volante Túlio será barrado. Com isso, Carlos Alberto vai permanecer como titular.