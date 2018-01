Botafogo terá Romeu e Carlinhos O zagueiro Romeu, do Botafogo, está recuperado de uma amigdalite e tem presença garantida na partida contra a Ponte Preta, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. Além dele, o técnico Abel Braga deve escalar o volante Carlinhos, que finalmente pode estrear no time principal do Alvinegro. O jogador já havia atuado na equipe que está disputando o Campeonato Carioca. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, viajou nesta quinta-feira para São Paulo para se encontrar com o procurador do atacante Dodô, Marcel Figer, com o objetivo de prorrogar o contrato do jogador até o final do ano. O atual compromisso termina em junho. O dirigente espera viabilizar a negociação através do patrocínio de uma empresa privada, que passaria a pagar os salários do atleta. Dodô disse que deseja permanecer no Botafogo e que, no momento, só pensa em ajudar o Alvinegro a ganhar o Rio-São Paulo. "Meu momento é superpositivo e quero ficar. Tudo só depende de uma conversa", disse o jogador. "Quero melhorar minhas atuações e ser campeão."