Botafogo terá três desfalques O Botafogo tem problemas para enfrentar o São Paulo, no domingo, no Estádio Luso-Brasileiro. O zagueiro Scheidt, o lateral-esquerdo Bill e o meia Zé Roberto vão cumprir suspensão. O técnico Celso Roth ainda não escolheu os substitutos. ?Ainda tenho uma semana de treinos para pensar nisso?, afirmou o treinador. O discurso é ainda mais cauteloso quando o assunto refere-se ao São Paulo, em franca ascensão no Campeonato Brasileiro: conquistou seis vitórias seguidas e sonha com o título. ?É um jogo difícil. Eles não foram campeões da Taça Libertadores à toa?, declarou o goleiro Max, para em seguida completar: ?Mas, diante da nossa torcida, o Botafogo tem que vencer sempre?. Jogar em casa anima os jogadores alvinegros. ?A equipe tem rendido melhor como mandante do que como visitante. Não sei a razão, mas isso vem ocorrendo. Até que o empate sem gols contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, não foi ruim?, disse o zagueiro Scheidt, referindo-se à partida de domingo, válida pela 28ª rodada do Brasileiro.