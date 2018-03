Botafogo terá Túlio contra o Madureira O técnico do Botafogo, Levir Culpi, recebeu nesta sexta-feira a boa notícia de que poderá escalar o volante Túlio, domingo, contra o Madureira, na decisiva partida da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Alvinegro precisa da vitória e ainda torce por uma derrota do Americano diante do Fluminense para se classificar à semifinal. Mas, se terá Túlio, recuperado de uma contusão na panturrilha direita, o técnico do Botafogo será obrigado a escalar uma dupla de zagueiros, que pela primeira vez atuará junta. Com Sandro cumprindo suspensão automática, o treinador foi obrigado a escalar Gustavo ao lado de João Carlos. "Pelo fato de a gente nunca ter atuado juntos, precisaremos conversar muito em campo e essa será a nossa arma", disse João Carlos. "E sabemos que o trabalho será grande, porque precisamos vencer, vamos jogar ofensivamente e, com isso, vamos dar espaços para eles armar o contra-ataque."