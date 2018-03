Botafogo testa esquema com 3 zagueiros O técnico Levir Culpi testou esquema com três zagueiros no treino de hoje, no Caio Martins. Atuaram na zaga Max Sandro, Fernando e Edgard, com destaque para Fernando, que atuou como líbero. O atacante Dill, com dores no joelho esquerdo, não participou do treino. O Botafogo enfrenta o CRB no sábado, em Maceió, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, a equipe realiza coletivo contra os juníores do clube. "Falta um bom resultado para o time adquirir confiança e tranqüilidade", disse Levir Culpi. O Botafogo não vence há quatro jogos. "Até temos apresentado bons momentos, mas precisamos de regularidade."