Botafogo trabalha a parte física Trabalhar a parte física do elenco do Botafogo é o principal objetivo do técnico Paulo Bonamigo neste início de temporada. Isso porque, segundo ele, os jogadores voltam de férias fora de forma e, como as competições começam em janeiro, há um período curto de treinos para recuperá-los. O treinador, porém, não vai poupar nenhum titular nos dois amistosos programados no Chile, local da preparação do grupo alvinegro visando à disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. "Todo início de ano é difícil pela questão física. O único jeito é trabalhar com empenho e dedicação. O grupo vai encarar os amistosos com seriedade. Espero a superação de todos", declarou Bonamigo, que confia no entrosamento da equipe. "A maioria aqui já está habituada a vestir a camisa do Botafogo. O elenco quer entrar no Campeonato Carioca em boas condições."