Botafogo traz o lateral Cicinho O Botafogo acertou a contratação do lateral-direito Cicinho, depois que fez um acordo com um banco suíço, dono de 50% do passe do jogador. O diretor-executivo do Botafogo, Bebeto de Freitas, se reuniu com dirigentes do Atlético-MG, dono dos outros 50% do passe, e o jogador fica em General Severiano. A partida de estréia do Botafogo na Copa do Brasil, contra o Alegrense, marcada para a próxima quarta-feira, foi adiada para o dia 6 de fevereiro. Os bombeiros interditaram os estádios capixabas, alegando falta de segurança.