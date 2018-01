Botafogo traz reforço de meio período Aos 27 anos, o atacante Hernande foi apresentado nesta quarta-feira como o novo reforço do Botafogo. Mais do que a oportunidade de jogar no clube carioca, o jogador viveu um dia de enorme felicidade. Afinal, ele está cumprindo pena de três anos de prisão, mas ficará livre, em regime semi-aberto, para poder exercer sua profissão: jogar futebol. "Sairei (do presídio) sempre às seis da manhã e voltarei às dez da noite, este é meu compromisso", explicou o atleta. Ex-jogador do Vasco, onde chegou a atuar ao lado de nomes consagrados como Roberto Dinamite e Dener, Hernande foi condenado por ter atropelado quatro pessoas, sem vítimas fatais, em 1994. Cumprindo pena no presídio Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, zona Oeste do Rio, o atacante não esconde a felicidade por estar livre em parte do dia. "Foi um final feliz e agora, é só pensar em coisa boa", afirmou. A carreira de Hernande começou no Vasco, quando ele tinha 13 anos. Ficou sete anos nas divisões de base do clube e, em 93, estreou na equipe profissional. Depois do acidente, o jogador foi emprestado para o Coritiba. Passou também pelo Olaria, Hannover (Alemanha) e Jorge Willstermann (Bolívia). Enquanto Hernande atuava fora do País, o processo pelo atropelamento corria no Rio e ele acabou condenado. Apesar da "nova vida", o atacante não está liberado para viajar com o elenco do Botafogo, pois precisa dormir na prisão. Segundo seu advogado, Jorge Luiz Ministro, uma planilha explicando todos os passos do jogador será apresentada na Vara de Execuções Penais e esse problema poderá ser resolvido. Na prisão, Hernande disputava ?peladas? com outros presidiários e chegou a jogar no mesmo time de um dos maiores traficantes do Rio, José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha. Além dessas partidas com os outros detentos, o jogador trabalhava como secretário do diretor do presídio, Paulo Roberto Rocha. A saudade da mulher Vanessa e dos filhos, Hernande Filho e Pamela, era o que mais angustiava Hernande. Livre para se apresentar ao Botafogo, o jogador pode reencontrar a família. Eles não se viam há seis meses e para poupar os filhos, o atacante falou que estava atuando na Europa e não podia voltar para casa. "Quando eles estiverem mais grandinhos vou explicar tudo. Por enquanto, não voltarei para casa porque preciso ficar concentrado no Botafogo", revelou. A previsão é a de que em dezembro Hernande seja beneficiado com a liberdade condicional, por causa do seu bom comportamento na prisão, segundo o advogado Jorge Luiz Ministro. Além do regime semi-aberto, o jogador ganhou o direito de visitar a família, que mora no interior do Estado, a cada 15 dias.