Botafogo traz zagueiro do Coritiba A diretoria do Botafogo anunciou hoje a contratação do zagueiro Juninho, de 22 anos. O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. Nos próximos dias, os dirigentes alvinegros esperam anunciar mais dois reforços. O atacante Edmundo, atualmente no Fluminense, que volta de férias amanhã e deve se reunir com o presidente Bebeto de Freitas, e o goleiro Alexandre Favaro, do Paysandu, numa troca pelo meio-de-campo Elvis.