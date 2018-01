Botafogo treina contra o Friburguense O Botafogo realiza amanhã um jogo-treino contra o Friburguense, às 16h, no Caio Martins, com o objetivo de se preparar para a partida de ida, contra o Goiás, em Goiânia, pela Copa do Brasil. De acordo com o meia Valdo, a partida servirá para a equipe "ganhar mais confiança". Hoje, o presidente alvinegro Bebeto de Freitas prosseguiu com as negociações com os dirigentes do São Paulo, para o troca-troca envolvendo o volante Carlos Alberto, e os tricolores zagueiro Régis e atacante Dill. Até o início da noite, o acordo ainda não havia sido celebrado.