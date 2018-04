Botafogo treina em Angra contra pressão Desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo convive com a mesma rotina de olhar o clube de General Severiano, no ano de seu centenário, posicionado na zona de rebaixamento. As explicações são as mesmas a cada derrota: falta confiança aos jogadores, erros na hora de finalizar e a marcação da equipe precisa melhorar. O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, já dá sinais de desgaste. Vê cada vez mais árduo seu trabalho de tirar o Alvinegro dessa situação. No entanto, resta-lhe ser otimista e tentar recuperar o moral dos atletas. O volante Túlio, por exemplo, acha que alguns jogadores não estão rendendo o que podem por causa da forte pressão. Para afastar o grupo do ambiente conturbado de General Severiano, até pela pressão de torcedores, sócios e dirigentes, a delegação do Botafogo seguiu nesta segunda-feira à noite para Angra dos Reis, no litoral sul-fluminense, onde treinará até sexta-feira visando ao clássico de domingo contra o Vasco, no Maracanã.