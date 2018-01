Botafogo treina jogadas ensaiadas Líder do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro carioca não parecia muito disposto a lidar com as questões caseiras. O assunto após o treino, vencido pelos titulares por 4 a 1, era o jogo do Brasil com a Argentina. Nas entrevistas, os atletas só falavam da expectativa de assistir pela tevê ao time formado por Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho e Roberto Carlos, entre outros craques. O técnico Paulo Cesar Gusmão também não fugiu à regra. Antes, porém, quando os atletas estavam em campo, ele interrompeu o treino várias vezes para ensaiar jogadas especiais: cobranças de falta, perto da área do adversário, eram as preferidas.