Botafogo treina no 3-5-2 com Fahel improvisado na zaga O Botafogo está praticamente definido para o clássico de domingo contra o Fluminense. E a grande novidade deve ficar por conta do volante Fahel, que atuará improvisado na defesa ao lado de Emerson e Juninho. Assim, o treinador Estevam Soares deve armar a equipe no 3-5-2.