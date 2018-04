Botafogo treina para garantir vaga na Sul-Americana

O Botafogo treinou nesta sexta-feira no Estádio Olímpico João Havelange, para a partida de domingo contra o Figueirense. O clube está praticamente garantido na Copa Sul-Americana, mas precisa de um empate para carimbar a vaga. O técnico Cuca não terá os volantes Diguinho, suspenso, e Leandro Guerreiro, com dores no púbis, e utilizará Coutinho. "Nossa característica de jogo muda com a saída do Guerreiro e a entrada do Coutinho, mas treinamos bem durante a semana e sempre jogamos bem no Engenhão", destacou o técnico. É possível que Cuca experimente atletas juniores na partida, já pensando na próxima temporada. Como o elenco do time carioca não conta com laterais-esquerdos, Joaquim tem chances de enfrentar os catarinenses. "O sonho de todo jovem é chegar ao grupo profissional e estou realizando o meu. Vou trabalhar forte e espero me firmar no grupo para o ano que vem", disse Joaquim. O Botafogo é 9.º colocado, com 54 pontos. Na última partida, conseguiu um empate com o já campeão São Paulo em 2 a 2 - resultado que não pode ser considerado tão bom, pois o time ganhava de 2 a 0 e sofreu o empate.