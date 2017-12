Botafogo treina sem Levir Culpi Com o falecimento nesta sexta-feira do pai do técnico Levir Culpi, Francolino Culpi, que estava internado em São Paulo, após cirurgia no coração, o treino do Botafogo foi comandado pelo auxiliar-técnico Luís Matter. Ele realizou as mudanças idealizadas pelo treinador. Na lateral-direita, o recém-contratado Jorginho Paulista vai atuar improvisado contra o Marília, no domingo, já que ele joga pela esquerda. No ataque, Dill atuará ao lado de Leandrão. Outra modificação no time foi feita no meio-de-campo. Camacho entra no lugar de Almir, que fica como opção no banco de reservas. "Vinha atuando na lateral nos últimos jogos. Agora, volto para o meio e o Levir confia no meu trabalho", afirmou Camacho. O jogador disse também que todo o elenco ficou chateado com o falecimento do pai de Levir e que dedicarão a vitória ao treinador.