Botafogo: treinos deixam Levir animado O técnico Levir Culpi está entusiasmado com a resposta do elenco do Botafogo nos últimos treinos da Granja Comary, a concentração da seleção brasileira em Teresópolis, na região serrana do Rio. As atividades têm duração de mais de duas horas e o equilíbrio tático e técnico da equipe vêm motivando Culpi para a disputa da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ele considera esse equilíbrio como sinômino de "compactação", termo mais repetido entre os integrantes da comissao técnica do Botafogo nessa temporada em Teresópolis. "Somente nos dois últimos jogos pude repetir a escalação que considero muito perto da ideal. Como a base do ano passado foi mantida, o entrosamento entre os jogadores já existe. O que realmente estamos buscando é a compactação do time, um melhor posicionamento em campo com a posse da bola ou não", disse Levir. Na programação dos treinamentos táticos, o treinador conta com a ajuda de seus dois auxiliares técnicos, Luis Roberto Matter e Cleocyr dos Santos, o Tico. É esse o trio que tem colocado os jogadores para correr. "É importante essa intensidade nos treinamentos. Temos pela frente agora a Taça Rio e precisamos entrar bem preparados", explicou Matter. "Nós da comissão técnica estamos focando muito os treinos aqui em Teresópolis no toque rápido de bola. É um ponto fundamental da equipe que precisa evoluir", completou Tico. O dia na Granja foi de festa para Sandro, o capitão do time. Jogador mais antigo no clube - desde 1999 defende o Botafogo -, o zagueiro completou nesta terça-feira 31 anos e deixou claro que não vai parar tão cedo. "Ainda me sinto muito bem jogando e estou vivendo um momento especial no Botafogo. Nunca vou esquecer da nossa subida para a Primeira Divisão. Eu vejo o Valdo correndo bastante aos 40 anos. Não sei se alcanço isso mas não pretendo parar tão cedo. Meu motor ainda é 1.6. Quando começar a perder potência, chegar perto do 1.0, vou ser o primeiro a parar", brincou o capitão.