Botafogo troca Valdo por Tiago Xavier Passadas duas rodadas do Campeonato Brasileiro comandando o Botafogo, o técnico Mauro Galvão disse estar insatisfeito com a queda de rendimento de alguns atletas durante as partidas e vai promover alterações para o confronto de sábado contra o Paraná, no Estádio Pinheirão, pela nona rodada do Nacional. O experiente meia Valdo cede lugar a Tiago Xavier, recém-promovido das categorias de base de General Severiano. A jovem revelação alvinegra tem a missão de reforçar a marcação no setor de meio-de-campo e, com a posse da bola, tentar dar criatividade à equipe. Destaque do Botafogo na Série B do ano passado, Almir deve ser barrado. Insatisfeito com o rendimento do atleta nesta temporada, o técnico optou por deslocá-lo para o meio-de-campo. Nos treinos realizados durante a semana, ele perdeu a vaga para Camacho, que vai ser o responsável por municiar o ataque alvinegro, formado por Schwenk, recém-contratado, e Luizão. O lateral-direto Ruy deve acertar, na próxima semana, a sua transferência para o Atlético-PR, a pedido do técnico Levir Culpi. Hoje, o atacante argentino Raúl Estevez, ex-Boca Junior, se apresentou ao clube de General Severiano. É provável que ele estréia na partida contra a Ponte Preta, dia 20, em Caio Martins, pela décima rodada do Brasileiro.