Botafogo usa camisa de 1913 no amistoso O amistoso entre Botafogo e Grêmio neste sábado, às 15h45, em Caio Martins, vai resgatar o início do século passado para comemorar o centenário de dois tradicionais clubes do futebol brasileiro. Com o intuito de reviver a história, o Alvinegro vestirá réplica da camisa de 1913, enquanto o time sulista vai entrar em campo com uniforme similar ao de 1903. O modelo da equipe alvinegra será fechado no peito por um trançado de cordas brancas. O único entrave para maiores festejos das duas torcidas é a colocação de ambos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro: estão na zona de rebaixamento. Além disso, o técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, vai poupar os titulares e escalou somente os jogadores que pouco estão sendo utilizados na má campanha no Nacional. O Grêmio também vai atuar com a equipe B. No entanto, a época de conquistas não pode ser esquecida na memória dos torcedores. O eterno ídolo alvinegro, o lateral-esquerdo Nilton Santos, que recebeu a alcunha de "embaixador do centenário", dará o pontapé inicial. Antes do amistoso iniciar vai ser realizado uma partida preliminar, às 14h30, com alguns ex-craques que honraram a camisa alvinegra. Estarão presentes Afonsinho, Marinho Chagas, Paulo César Caju, Ney Conceição, Wilson Gottardo, Nilson Dias, Maurício, Wagner e Mendonça. Eles vão enfrentar um time de artistas composto por Thierry Figueira, Stepan Nercesian, Mário Frias, Patrick de Oliveiras, e alguns jornalistas alvinegros. O amistoso é mais um dos eventos idealizados pela diretoria do Botafogo para homenageá-lo no ano de seu centenário. "Depois de termos lançado as réplicas das camisas de 1907 e 1913, de termos subido ao Cristo Redentor no alto do Corcovado para um grande bolo de aniversário, entre outros festejos, chegou a hora de levar a comemoração para dentro do campo, onde o Botafogo fez sua história", disse Jefferson Mello, diretor de marketing do clube.