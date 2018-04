Botafogo usa reservas para partida contra Volta Redonda

Com o time da Cidade do Aço também já classificado, o jogo não tem qualquer influência, o que permitirá a Oswaldo de Oliveira observar jogadores que não têm atuado sob seu comando com regularidade. Nem mesmo Vitinho, reserva que entra habitualmente durante os jogos, foi relacionado.

É a ocasião para muitos garotos mostrarem serviço. Um deles é Henrique, promessa do São Paulo que não vingou e chegou ao clube alvinegro, depois de passagem pelo Sport, com a expectativa de finalmente corresponder a expectativa que se tinha quanto a ele. "Não é amistoso, para nós é campeonato. Vamos com seriedade. Não tive muitas oportunidades, mas continuei trabalhando, lutando. Tenho que estar pronto para agarrar essa chance. É o jogo da vida, muito importante para mim", comentou Henrique.

Na quarta-feira passada, o meia uruguaio Lodeiro e o lateral-esquerdo Julio Cesar se machucaram no empate sem gols com o Sobradinho-DF, pela Copa do Brasil. Além deles, os volantes Renato e Gabriel e o meia Andrezinho também estão afastados. Oswaldo de Oliveira espera poder tê-los de volta para as semifinais da Taça Rio, no próximo domingo.