Botafogo usa rodada para fazer testes Sem muitas chances de terminar a primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, já que teria de torcer por uma derrota do Palmeiras além de tirar uma diferença de oito gols no saldo, o Botafogo enfrenta o Náutico, às 16h, em Caio Martins, pensando numa vitória que mantenha a disposição da equipe para a disputa da semifinal. O Botafogo não corre risco de perder a segunda colocação, pois está quatro pontos à frente do Brasiliense. Por isso, o técnico Levir Culpi vai dar continuidade às experiências que tem feito na equipe ao mesmo tempo em que vai poupar alguns titulares. Depois de testar o goleiro Jefferson e o jovem atacante Hugo, agora será vez do volante Leandro. Ele terá a missão de substituir o veterano Fernando, poupado.