Botafogo usa vídeo para segurar Santos O Botafogo enfrenta o Santos nesta quarta-feira, às 21h40, pelas semifinais do Rio-São Paulo, tentando evitar a repetição dos erros que cometeu quando enfrentou a equipe paulista na primeira fase da competição e acabou perdendo. Para isso, o técnico Sebastião Lazaroni mostrou ao elenco o vídeo daquele jogo, apontando as diversas falhas cometidas na ocasião. De acordo com o treinador, o Botafogo precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa na primeira partida para conseguir um bom saldo de gols. A eliminação já no primeiro turno do Campeonato Carioca também será usada como estímulo para os jogadores, que tentam se recuperar junto à torcida. O meia Rodrigo, que irá substituir Alexandre Gaúcho, contundido, lembrou que contra os "times grandes", de tradição, o Botafogo vem realizando bons jogos e tem conseguido vitórias importantes. Lazaroni ainda vai realizar outra alteração na equipe, por causa da contusão do atacante Felipe. Uma das opções do treinador é o deslocamento do meia Daniel para o ataque e a entrada de Cléber no meio-de-campo. A possibilidade de o atacante Taílson ser aproveitado também não foi descartada. A boa notícia para os torcedores botafoguenses é a volta do atacante Donizete. O jogador recuperou-se de uma contusão na virilha esquerda, após desfalcar a equipe no Campeonato Carioca. "Se valer a escrita contra times paulistas, nós ganharemos", garantiu ele.