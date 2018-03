Botafogo vai à Europa sem Dodô O atacante Dodô esteve nesta quinta-feira no Botafogo e afirmou que não vai participar da excursão que o clube vai realizar na Europa, a partir de domingo. Ele disse que ainda espera pelo pagamento de seus salários atrasados para renovar seu contrato. "Ficarei treinando todos os dias aqui", disse o jogador. "Quero ajudar o clube e ficar integrado ao elenco." Dodô explicou que ainda aguarda uma proposta do futebol europeu, mas disse que se ela não vier, sua preferência é a de continuar no Botafogo. O jogador aproveitou para fazer elogios ao novo técnico do clube, Arthur Bernardes.