Botafogo vai anunciar parceria O diretor-executivo do Botafogo, Bebeto de Freitas, confirmou que o clube deve anunciar, na próxima semana, um novo contrato de parceria financeira. "Só falta a assinatura do contrato", revelou o dirigente. Ele aproveitou ainda para afirmar que o meia Carlinhos foi liberado pela Portuguesa-SP e que o zagueiro Júnior renovou contrato, por seis meses. O Botafogo estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o Americano.