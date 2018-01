Botafogo vai ao STJD contra árbitro Os advogados do Botafogo devem entrar nesta terça-feira com uma queixa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o árbitro Márcio Rezende de Freitas, acusado de ofender três jogadores alvinegros na derrota para o Palmeiras, por 4 a 1, no domingo. "Os profissionais do Departamento Jurídico do clube vão conversar com os jogadores e ver o que o Botafogo vai fazer", declarou o presidente Bebeto de Freitas, surpreso com a episódio. "A questão influenciou no resultado". Procurado, o árbitro da Fifa limitou-se a dizer que não falaria mais sobre o assunto.