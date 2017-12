Botafogo vai definir futuro de Abel Com os jogadores do Botafogo de férias, a diretoria do clube usará esta semana para traçar os planos para a próxima temporada. A primeira providência a ser tomada é definir a permanência ou não do técnico Abel Braga. Posteriormente, os dirigentes do Alvinegro discutirão dispensas e contratações. O primeiro a sair é o volante Leandro Ávila, que estava emprestado pelo Flamengo até o final do ano. O meia Rodrigo deverá ser outro a deixar Caio Martins. Ele manifestou seu desejo em se transferir para o futebol europeu para, segundo ele, ter mais chances de chegar à seleção brasileira. Os jogadores se reapresentarão dia 2 de janeiro para dar início à pré-temporada visando à estréia do Rio-São Paulo, dia 12, contra São Caetano ou Botafogo-SP.