Botafogo vai dispensar seis jogadores O Botafogo vai reformular seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Insatisfeita com os sucessivos vexames no Carioca e na Copa do Brasil, a diretoria do clube deve dispensar pelo menos seis jogadores. A idéia é buscar no mercado opções que se enquadrem no plano salarial e que rendam bem dentro de campo. A decisão dos dirigentes teve o apoio do técnico Paulo César Gusmão. "Em todo grupo, quando não se vence, a reformulação é necessária. E aqui não é diferente. Alguns jogadores não vivem bom momento e o melhor é procurar outro lugar para voltar a jogar bem", declarou o treinador. "Não cabe a eles acharem que estão sendo desprezados".