Botafogo vai fazer excursão na Europa O Botafogo é o único time grande do Rio de Janeiro que não disputará a Copa dos Campeões. Para manter a equipe atuando e com a intenção de se preparar para a disputa do Campeonato Brasileiro, a diretoria alvinegra conseguiu organizar uma série de amistosos na Europa. Durante a excursão, o técnico Abel Braga poderá observar os novos contratados e decidir qual será o time titular. O Botafogo contratou o goleiro Max, ex-América, o meia Camacho e o zagueiro Clebérson, ambos do Bangu, o meia Fábio Costa, ex-Madureira, e os atacantes Fábio, ex-Volta Redonda, e Dudu, ex-Guarani. Esta semana devem se apresentar o goleiro Carlos Germano, que estava sem clube, e o atacante Zada, ex-Bangu.