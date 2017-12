Botafogo vai marcar vascaínos em cima O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, treinou hoje o posicionamento da zaga alvinegra visando o jogo contra o Vasco, domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, os meias Petkovic e Beto e os atacantes Valdir e Alex Alves devem ser marcados em cima, pois são jogadores experientes e que dão qualidade ao time de São Januário. "Lógico. Comecei a colocar aqui nos treinos o que penso de melhor para os jogadores crescerem. O meio-de-campo tem de ser agressivo, encostar nos atacantes. A defesa tem que marcar firme, sem ser desleal. E temos que diminuir as margens de erros", ressaltou Mauro Galvão. Após cumprir três jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, por causa de sua expulsão na derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, o volante Túlio vai retornar à equipe no clássico com o Vasco, confiando em uma recuperação do Botafogo na competição. O time ocupa a zona do rebaixamento (22ª colocação), com quatro pontos em sete partidas realizadas. "Tenho certeza de que este será o jogo da reconciliação. Precisamos ganhar bem para mostramos que vamos dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro e provar que ainda daremos muitas alegrias aos torcedores ", disse Túlio, que foi um dos destaques do time alvinegro na conquista do vice-campeonato da Série B do ano passado.