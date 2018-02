Botafogo vai reduzir elenco em 2005 O problema do presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, no início de 2005, vai ser reduzir o elenco de futebol. O clube chegou a contar com 40 atletas profissionais durante o último Campeonato Brasileiro. Agora, quer trabalhar com 28, no máximo. A ?peneira? está sendo conduzida pelo técnico Paulo Bonamigo. A apresentação da equipe está programada para o dia 5. Até lá, a comissão técnica do Botafogo pretende ter 90% da lista final.