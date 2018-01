Botafogo vai reformar Caio Martins A diretoria do Botafogo anunciou hoje que o clube acertou uma parceria para iniciar as reformas do Estádio Caio Martins. As obras devem começar na próxima segunda-feira e tem previsão de término para antes do início do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Neste sábado, o Botafogo realiza sua última partida no Caio Martins, enfrentando o Madureira, pelo Campeonato Estadual. Os jogos seguintes do Alvinegro, marcados para o estádio, serão transferidos para Édson Passos. Hoje, os jogadores fizeram apenas trabalhos físicos.