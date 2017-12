Botafogo vai reformar Caio Martins O Botafogo poderá receber mais torcedores no Estádio de Caio Martins durante o Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, a capacidade será aumentada para 15 mil pessoas. As obras terão início depois da partida contra o América, dia 7, pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. "Temos que aproveitar a oportunidade para aumentar nosso estádio. É algo simples, rápido", afirmou o dirigente. Atualmente, o Caio Martins pode receber 12 mil espectadores. A intenção de expandir para 15 mil visa atender o mínimo permitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o clube poder disputar os jogos da Série A no local.