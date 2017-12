Botafogo vai renovar contratos Após liberar alguns atletas que tinham salário alto, a diretoria do Botafogo começa a tratar da renovação de contrato de alguns jogadores. O volante Júnior e os laterais Leandro Eugênio e Leonardo deverão permanecer em Caio Martins para a próxima temporada. Eduardo Huran, procurador dos três, vem mantendo contato com os dirigentes alvinegros, a fim de negociar a renovação do contrato, que se encerrará no fim do mês.