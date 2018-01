Botafogo vai se concentrar em Angra O Botafogo sempre foi considerado um clube tradicionalmente superticioso. Por isso, é melhor não mexer no esquema que está dando certo. Com a classificação garantida para o quadrangular final da Série B do Brasileiro, o clube carioca decidiu repetir o período de preparação em Angra dos Reis, assim como fez quando acabou a primeira fase do campeonato. A delegação viaja para Angra logo depois de enfrentar o Náutico, sábado, na última rodada da segunda fase da Série B. Fará lá a preparação para a estréia no quadrangular final, que deve acontecer dia 1º de novembro. Mas, para o técnico Levir Culpi, a superstição não deve ser levada muito em conta. "Para algumas pessoas é uma grande coisa. Para mim é normal. Acho uma pretensão vestir uma cueca e achar que isso vai vencer o jogo", brincou o treinador do Botafogo. Com relação ao time, Levir deve poupar a maioria dos titulares na partida com o Náutico. O lateral-direito Márcio Gomes, por exemplo, está com dois cartões amarelos e não será usado para evitar a suspensão no quadrangular final. A tendência é a de que Elizeu seja o substituto. Outra mudança que deve ocorrer já contra o Náutico é a efetivação do meia Almir como titular. Apesar de ter atuado improvisado no ataque ao lado de Leandrão, o jogador foi o autor dos dois gols no empate com o Marília. E como Dill não vem rendendo o esperado, Levir optou pela substituição. "Quem disse que eu não ouvia os apelos da torcida?", brincou o treinador, referindo-se ao fato de Almir ser pedido pelos torcedores e, mesmo assim, sempre ficava no banco de reservas. Feliz, o jogador espera poder corresponder a esta nova oportunidade. "Quero ajudar o Botafogo a voltar para a primeira divisão. E, se der para continuar marcando gols, melhor", disse o atleta.