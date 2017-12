Botafogo vai treinar às 11 horas A partir da próxima semana, o Botafogo vai começar a treinar às 11h, todos os dias, para se adequar ao horário escolhido para as duas últimas rodadas - contra Marília e Palmeiras - do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o coordenador-técnico do clube, Carlos Alberto Lancetta, os jogadores realizarão um trabalho especial para evitar desgates desnecessários nos dois jogos. ?A dificuldade será muito grande. Esta mudança no horário afeta o ritmo dos atletas porque eles estão acostumados a treinar e atuar à tarde?, disse Lancetta. Segundo ele, o técnico Levir Culpi e o preparador-físico Altamiro Botino já iniciaram as conversas sobre como será o trabalho na próxima semana. O dirigente aproveitou a presença da imprensa no treino do Botafogo para reclamar da violência dos adversário. Na partida com o Sport, na última rodada, o time pernambucano abusou das infrações e teve dois jogadores expulsos. ?Cabe aos juízes coibirem o excesso de faltas. O Botafogo tem jogado com técnica e não tem apelado para estes artifícios?, afirmou Lancetta. Apesar das reclamações, o dirigente acredita que o Alvinegro garantirá a vaga na Série nos jogos com o Sport, sábado, e com o Marília, no dia 23. ?Aí, enfrentaremos o Palmeiras já classificados. Espero que esta partida seja a da decisão do título.? Hoje, Levir escalou o meia Valdo entre os titulares durante o segundo tempo do coletivo. Na primeira etapa, Almir foi o dono da posição. Mas a decisão ainda vai demorar a ser confirmada pelo treinador. ?Eu até gosto deste suspense porque confunde o adversário?, disse Levir. A tendência, porém, é a de que Valdo continue como opção no banco de reservas. Com isto, é praticamente certo que a dupla de ataque será formada por Dill e Leandrão. O primeiro parece ter abandonado a má fase e voltou a fazer gols. O segundo, embora não marque há cinco jogos, é o artilheiro do Botafogo na competição com 12 gols. E tal fato faz com que ele tenha algum crédito com o treinador.