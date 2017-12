Botafogo vai treinar na Granja Comary Eliminado da Taça Guanabara, o Botafogo vai realizar uma temporada de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio. A delegação seguiu no fim da tarde hoje para o Centro de Treinamento da seleção brasileira onde fica até o dia 20. A intenção da comissão técnica é a de preparar melhor os jogadores para a disputa do segundo turno do Campeonato Carioca. "Vamos com tudo na Taça Rio. Não conseguimos a vaga nas semifinais da Taça Guanabara e agora temos a obrigação de ser campeão do segundo turno", afirmou o meia Almir. Para o técnico Levir Culpi, o Botafogo tropeçou nos próprios erros, principalmente na derrota para o Americano. "Chegamos na última rodada dependendo de outro resultado. Isso complica as coisa", disse o treinador.