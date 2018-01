Botafogo vai usar experiência para ganhar Com a expectativa de reviver um grande clássico da Primeira Divisão, o Botafogo entra em campo, neste sábado, contra o Palmeiras, pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Parque Antártica. Para derrotar o Alviverde, o time carioca, além da motivação, conta com a experiência de dois de seus principais jogadores: o meia Valdo, de 39 anos, e o volante Fernando, de 36 anos. Para Valdo, o Botafogo tem todas as condições necessárias para derrotar o Palmeiras, dentro de casa, e realizar uma grande partida, "digna de Primeira Divisão". De acordo com o jogador, o elenco está unido e os jogadores motivados. Fernando ainda lembrou que somente a vitória interessa ao Botafogo, já que a equipe foi derrotada na última rodada da Série B, pelo Ceará, por 2 a 0, no Caio Martins. O atleta está retornando ao time, após cumprir suspensão automática. A principal novidade do Botafogo será a escalação de Edivaldo como o companheiro de ataque de Dill. "A torcida do Botafogo pode ter a certeza de que o nosso time vai partir para cima do Palmeiras. Não vamos apenas nos defender", assegurou o atacante. "Se nós sabemos do potencial do adversário, eles também têm motivos para se preocupar." Já Dill, artilheiro do time com três gols na Série B, frisou que esta será uma oportunidade para voltar a marcar gols e fazer as pazes com a torcida alvinegra, que o culpou pela derrota ante o Ceará. O retrospecto de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, totalizando 14 pontos na tabela de classificação serviu como mais um estímulo para os jogadores do Alvinegro. Principalmente, porque uma vitória sobre o Palmeiras e uma combinação de resultados poderá devolver a liderança da competição ao Botafogo.