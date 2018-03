Botafogo vai usar três zagueiros O técnico do Botafogo, Levir Culpi, deve optar pelo esquema com três zagueiros na partida contra o Brasiliense, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador adotou o 3-5-2 no treino desta quarta-feira e ainda efetuou uma mudança na zaga. Ele tirou Edgar e escalou Sandro, Gilmar e Fernando, sendo este último atuando improvisado na posição. O principal fator que levou Levir a mudar o esquema foi o fato de o Botafogo ter conseguido bons resultados com esta formação. Na partida da última sexta-feira contra América-RN, o Alvinegro só conseguiu virar o placar quando o treinador mudou para o 3-5-2, abandonando o 4-4-2. No ataque, Levir manteve a dupla Dill e Edvaldo.