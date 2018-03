Botafogo vai vender ingresso a R$ 1,00 O presidente Bebeto de Freitas anunciou nesta terça-feira que o Botafogo, em parceria com a prefeitura de Juiz de Fora, vai realizar uma promoção no preço dos ingressos da partida contra o América-MG, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor pagará apenas R$ 1,00 e terá que levar um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Programa Fome Zero. "Com esta ação, queremos mostrar a importância que damos ao torcedor do Botafogo. Pretendemos fazer desta partida um marco", disse Bebeto de Freitas. O clube carioca vai atuar em Juiz de Fora, em Minas, porque perdeu o mando de campo por um jogo. Quando enfrentou o Remo, um torcedor lançou um foguete no gramado, acertando o goleiro adversário. Para conseguir cobrar R$ 1,00, a diretoria do Botafogo teve que obter uma autorização especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isto porque no regulamento da competição, o valor mínimo a ser cobrado é de R$ 8,00. Apesar da capacidade do estádio ser de 35 mil pessoas, a carga total será de 30 mil.