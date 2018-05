Botafogo, Vasco, Santos e Atlético-PR brigam por Herrera

Fora dos planos do Grêmio para 2010, o atacante argentino Herrera é cobiçado por quatro equipes brasileiras - Botafogo, Vasco, Santos e Atlético-PR, segundo informou o representante do jogador, Walter Cirne.

No entanto, ainda de acordo com o agente, Herrera, que se destacou pelo Corinthians na Série B no ano passado, ainda não recebeu qualquer proposta oficial.

"Foram apenas conversas e aguardamos algo oficial", garantiu Cirne, acrescentando que dará "preferência a quem fizer a primeira proposta".

O representante do argentino explicou também que Herrera, de 26 anos, dará prioridade à equipe que lhe der mais oportunidades de jogar, pois passou a maior parte deste ano no banco.

À espera de alguma oferta, o jogador está de férias na Argentina e deverá se reapresentar ao Grêmio, com o restante do elenco, no começo de janeiro.