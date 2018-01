Botafogo vence a segunda no Carioca O Botafogo conseguiu neste domingo a sua segunda vitória no Campeonato Estadual ao derrotar o Friburguense, por 2 a 1, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, região serrana. O volante Almir foi o destaque Alvinegro, marcando os dois gols que garantiram o resultado positivo. Logo no primeiro ataque, com 40 segundos, Almir fez boa jogada, arriscou de fora da área e a bola entrou no ângulo. O gol sofrido não abalou o Friburguense. O lateral-direito Sérgio Gomes chutou de longe e o goleiro Max fez ótima defesa. Aos 33 minutos, o meia Gedeil aproveitou uma falha da zaga do Botafogo, após cobrança de escateio, e empatou a partida. No segundo tempo, o Botafogo retornou disposto a desempatar o jogo. O zagueiro Sandro cabeceou e o goleiro Jéferson realizou excelente defesa. Aos 14 minutos, Almir recebeu passe do meia Camacho, entrou na área, e chutou cruzado, desempatando a partida. O Friburguense quase voltou a empatar numa cobrança de falta de Marquinhos. A bola, porém, bateu no travessão. Na sobra, Gedeil finaliza de meia bicicleta, mas o goleiro Max salva. Outros jogos - O Olaria recebeu o América na Rua Bariri e venceu por 1 a 0. Em Moça Bonita, Bangu e Volta Redonda empataram por 1 a 1. Ficha Técnica: Friburguense: Jéferson; Sérgio Gomes, Cadão, Max e Nil (Marquinhos); Tota, Bidu, Gedeil e Abedi (Ziquinha); Maurinho e Gil Bala. Técnico - Júlio Marinho. Botafogo: Max; Márcio Gomes, Sandro, Gilmar e Renatinho (Allan); Túlio, Fernando, Almir e Camacho; Gláucio (Léo) e Fábio (Leandrão). Técnico - Levir Culpi. Gols: Almir, aos 40 segundos, e Gedeil, aos 33 minutos do primeiro tempo. Almir, aos 14 do segundo. Juiz: Fábio Dornelles Calado. Cartão amarelo - Camacho e Cadão. Renda e público: Não divulgados. Local: Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.