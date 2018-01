Botafogo vence Americano por 1 a 0 O Botafogo conseguiu neste sábado sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual, ao derrotar o Americano, por 1 a 0, no estádio de Caio Martins. O resultado livrou a equipe da lanterna na tabela de classificação desta fase. O Botafogo atuou com um time de reservas e o único titular a entrar em campo foi o atacante Taílson, autor do gol. A primeira boa oportunidade do Botafogo só aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Júnior chutou a bola na trave. Logo depois o lateral-direito Geraldo entrou na área e sofreu pênalti. Na cobrança, Taílson marcou o gol do Botafogo, aos 42 minutos. No segundo tempo, o ritmo das duas equipes caiu e o Botafogo apenas administrou o resultado.