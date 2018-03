Botafogo vence Audax com dois gols do atacante Francis em Ribeirão Preto

O Botafogo aproveitou os contra-ataques e bateu o Audax por 3 a 1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, com dois gols de Francis, deixando a lanterna do Grupo A.

Com sete pontos, o time da casa agora ocupa a terceira colocação, atrás de Corinthians e Ituano e na frente do São Bernardo. O Audax, com mais uma derrota, segue estacionado nos quatro pontos, na última posição do Grupo D. Mirassol, Ponte Preta e Santos estão à frente do time do ABC Paulista.

Na primeira etapa, o Audax conseguiu imprimir seu estilo de jogo, mantendo a posse de bola e mantendo o adversário recuado no campo de defesa. No entanto, o visitante não conseguiu finalizar e as chances de maior perigo eram criadas justamente pelo Botafogo, em rápidas escapadas em contra-ataque.

Apesar do começo bem movimentado e com espaço para que os dois times pudessem arquitetar jogadas ofensivas, as equipes não balançaram as redes e foram para o intervalo com o empate em 0 a 0 no placar.

Logo no início do segundo tempo, com cinco minutos de bola rolando, o Audax saiu jogando errado a bola sobrou para o atacante Francis, sozinho dentro da área. Ele tirou do goleiro do lance e abriu o placar. O gol abriu o Audax e, apenas dois minutos mais tarde, Francis recebeu novamente em velocidade para marcar pela segunda vez e praticamente garantir a vitória botafoguense.

Nos minutos finais, o Audax ainda conseguiu diminuir com Pedro Carmona, cobrando pênalti aos 37, mas apenas um minuto depois, Wesley voltou a marcar para o Botafogo e deu números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado às 17 horas, para a disputa da sexta rodada do Campeonato Paulista. O Audax recebe o Ituano no Estádio José Liberatti, em Osasco, e o Botafogo visita o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 1 AUDAX

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos, Caio Ruan, Filipe e Fernandinho; Bileu, Marcão Silva, Diego Pituca e Rafael Bastos (Fernando Medeiros); Francis (Kauê) e Wesley (Carlos Henrique). Técnico: Moacir Júnior.

AUDAX - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Betinho (Marcos Vinícius) e Magal; Pedro Carmona, Léo Artur, Rafinha e Danielzinho (Matheus Vargas); Hugo (Rafael Oliveira), Gabriel Leite e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Francis, aos cinco e aos sete, Pedro Carmona, aos 37, e Wesley, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Santos e Marcão Silva (Botafogo); Magal (Audax).

RENDA - R$ 46.340,00.

PÚBLICO - 2.924 pagantes (3.340 total).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.