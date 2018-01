Botafogo vence clássico da preliminar O desastroso Campeonato Estadual teve mais um capítulo neste sábado com o clássico entre Botafogo e Flamengo sendo disputado fora do Maracanã e como preliminar da partida entre América e Friburguense. No Estádio de Édson Passos o Alvinegro derrotou o Rubro-Negro, por 1 a 0, pelo segundo turno da competição. As duas equipes atuaram com jogadores reservas e fizeram uma partida disputada. Aos 12 minutos, o volante Fabiano Cabral perdeu a bola para o atacante Daniel, que cruzou para o zagueiro Júnior abrir o placar. Com o gol o Alvinegro passou a jogar nos contra-ataques, enquanto o Flamengo atacava desordenadamente. Aos 25 minutos, o atacante Ademilson quase fez o segundo gol quando tentou encobrir o goleiro Diego. Aos 36 minutos, o Flamengo teve a sua melhor oportunidade. O atacante Roma tocou para Edmílson que, sozinho, chutou em cima do goleiro Lázaro. No segundo tempo, o Botafogo voltou assustando logo no início quando Júnior chutou de fora da área e Diego espalmou para escanteio. O Flamengo respondeu aos quatro minutos com Roma driblando dois adversários e chutando rente a trave. O Botafogo conseguiu segurar a pressão rubro-negra e garantiu mais uma vitória na competição. Agora o Alvinegro está com 12 pontos, um menos que o Flamengo, mas sem chances de conquistar o título do segundo turno.