Botafogo vence com gol de artilheiro Artilheiro do Botafogo com oito gols, todos eles em cobranças pênalti, o atacante Alex Alves saiu do banco de reservas para garantir a vitória por 1 a 0 do time carioca na partida contra o São Caetano, na noite desta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Com o gol aos 44 minutos da etapa final, o primeiro dele com a bola rolando, o atacante, agora com nove gols, continua na briga pela artilharia. Apesar de ter iniciado a partida no banco, Alex Alves garantiu que o relacionamento com o técnico Péricles Chamusca, primeiro a abraçá-lo ao final do jogo, sempre foi dos melhores. "Fora de campo o admiro e nosso relacionamento sempre foi assim, muito bom. Até por isso continuo não entendendo porque deixei o time. Mas estou muito feliz com o gol e com a vitória", declarou entre muitos abraços. Com olhar atento a todos os detalhes, Levir Culpi, que chegou de uma viagem familiar nesta quarta, esteve no estádio para observar seu novo time, que não foram nada boas. O resultado quebrou a invencibilidade de quatro jogos do São Caetano, deixando-o com 24 pontos. O Botafogo, com 28 pontos, permanece entre os primeiros colocados. Por todo o primeiro tempo, nenhuma chance foi criada e o jogo chegou a ficar morno. No segundo tempo, o marasmo continuou e o Botafogo foi quem perdeu as melhores chances. Na principal delas, o atacante Alex Alves acertou a trave da meta defendida por Sílvio Luís, que completava 403 jogos com a camisa do clube. O São Caetano, que chegou a ficar com quatro zagueiros em campo, pouco criou no jogo todo. E foi castigado pelo artilheiro botafoguense, que após tabela com Almir chutou no ângulo de Sílvio Luís. No sábado, o São Caetano tentará a reabilitação contra o Vasco, em São Januário, na estréia de Levir Culpi. O Botafogo pegará o Flamengo, no clássico carioca, no Rio de Janeiro, domingo.