Botafogo vence de virada e mantém liderança O Botafogo, de virada, venceu o América-MG por 2 a 1, neste sábado à tarde, e manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio Municipal de Juiz de Fora e contou com a presença maciça de público: mais de 20 mil pessoas prestigiaram a vitória do Botafogo. Cada bilhete custou R$ 1 e um quilo de alimento não perecível. O gol que deu três pontos à equipe carioca só foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo, por Almir. O jogo começou em ritmo acelerado. Logo aos 2 minutos, o zagueiro Jean Elias cobrou falta e o goleiro Max deixou a bola passar entre as pernas. O gol do América assustou a equipe carioca, que demorou algum tempo para se recompor. Foi preciso que outro zagueiro, desta vez Sandro, do Botafogo, chamar para si a responsabilidade de outra cobrança de falta. E ele acertou um bonito chute, aos 26, para empatar. O América buscava os contra-ataques e por duas vezes levou perigo a Max, com Diego e, no segundo lance, com Osmar, que permitiu ao goleiro do Botafogo se redimir parcialmente da falha no início da partida. De mão trocada, ele fez uma bela defesa e espalmou a bola para escanteio. Ainda no primeiro tempo, Túlio sofreu pênalti de Claudinei e o árbitro Lourival Dias mandou o jogo prosseguir. No começo do segundo tempo, houve uma nova falta a favor do América. Quem se posicionou para cobrá-la foi Jean Elias. Max, concentrado, organizou a barreira e deu sinal de "ok" para o árbitro. A bola veio com força e o goleiro quase leva o segundo ´frango´ da tarde-noite. Na base do ´sufoco´, o Botafogo foi todo ao ataque, desperdiçou algumas oportunidades, e abriu espaços para os perigosos contra-ataques do América. Mas, no final, Almir aproveitou cruzamento de Camacho e definiu o placar.