Botafogo vence e assume ponta da Série B O Botafogo-RJ assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o União São João, por 3 a 2, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Sandro aos 44 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o time carioca com 14 pontos, um a mais que o Marília. O time paulista conseguiu uma incrível marca negativa, ao chegar à sua sétima derrota consecutiva e não somar nenhum ponto. O Botafogo abriu o placar com Leandrão, desviando cruzamento de cabeça, logo aos quatro minutos. Mas o União empatou aos 20 minutos com Osmar, depois de uma confusão na pequena área. No segundo tempo, o União dominou o jogo e virou, novamente, com Osmar aos sete minutos. O time paulista teve a chance de definir o placar aos 14 minutos, quando João Paulo sofreu um tranco por trás do lateral Daniel e o juiz marcou pênalti. O meia Juliano cobrou, mas o goleiro Max defendeu. O próprio Daniel tentou um cruzamento, a bola desviou em Ben-Hur e entrou aos 23 minutos: 2 a 2. No final, após levantamento da esquerda, Sandro subiu entre os zagueiros para desviar de cabeça, aos 44 minutos. Em Jundiaí, Paulista e Náutico empataram, por 2 a 2. O time do interior chegou aos 10 pontos, dois a menos do que o time de Pernambuco, agora em terceiro lugar, com 12 pontos. O jogo foi equilibrado e o resultado justo. Danilo abriu para o time da casa aos 18 minutos. Os outros três gols saíram no segundo tempo. Kuki empatou aos 26 minutos, mas Izaias fez o segundo gol aos 36 minutos. A festa, porém, durou pouco porque aos 38 minutos, Kuki, de novo, igualou o placar com um chute de fora da área. Em Maceió, CRB e Caxias empataram, por 1 a 1, num resultado injusto pelo domínio do time da casa. O artilheiro Marquinhos fez para o CRB aos 28 minutos, mas o CRB sofreu um golpe ao ceder o empate aos 43 minutos, com Gabriel. Os dois times continuam com nove pontos.